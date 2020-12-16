السعودية اليوم / الجزائر : سقوط طائرة مروحية ومصرع طيار فيما يتواصل البحث عن طيارين آخرين



الجزائر 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم عن سقوط مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع (MS-25 Merlin) تابعة لقيادة القوات البحرية في عرض البحر شمال غرب ساحل مدينة بوهارون بمحافظة تيبازة.

وقالت في بيان: إن الحادث وقع أثناء قيام طاقم المروحية بمهمة تدريبية صباح اليوم، مما أسفر عن مصرع ضابط برتبة ملازم أول، فيما يجري البحث عن طيارين آخرين.

وعلى إثر الحادث أمر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.

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15:49ت م

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