السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ جولات تفتيشسة على المحال التجارية للوقوف على الإجراءات الاحترازية



الطائف 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

نفذت فرق الرقابة الميدانية للإدارة العامة لصحة البيئة جولات تفتيشية لأنشطة محال الحلاقة الرجالية لضبط المخالفات الصحية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى، وشملت الحملة أكثر من 85 محلا للحلاقة الرجالية تم الوقوف عليها.

وأوضحت الأمانة أن الحملة رصدت تجاوزات صحية متنوعة منها تدني مستوى النظافة وتدني بيئة العمل، وعدم التقيد بالزي الموحد، وعدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية، كما تم ضبط مخالفات نظامية منها عدم وجود شهادات صحية للعاملين وانتهاء الرخص البلدية، وعدم الاستخدام الواحد لأدوات الحلاقة.

وبينت الأمانة أن الجولات الرقابية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية والمتعلقة بصحة المستهلك، وتتابع فرق البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية أعمال الرقابة اليومية من خلال جولات على مدار اليوم، ويتم استهداف الأنشطة المخالفة بجولات متلاحقة للتأكد من تصحيح المخالفات والعمل وفق اللوائح والتعليمات البلدية.

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15:42ت م

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