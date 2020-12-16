السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يرأس اجتماعاً لمناقشة سبل الشراكة بين غرفة القصيم وبرنامج تعزيز الأمن الفكري



بريدة01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لبرنامج تعزيز الأمن الفكري بالمنطقة , أهمية توحيد الجهود عبر برنامج "تعزيز الأمن الفكري" لتعزيز أمن الوطن والمواطن , مبيناً أهمية تفعيل هذا البرنامج وصناعته في إطار توعوي وطني يقوم عبر المشاركة المجتمعية الفعالة من قبل أبناء الوطن .

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمناقشة سبل الشراكة بين برنامج تعزيز الأمن الفكري وغرفة القصيم في مكتبه اليوم , بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني ، ورئيس الغرفة التجارية بالقصيم عبدالعزيز الحميد، وعدد من أعضاء اللجنة العليا لبرنامج تعزيز الأمن الفكري بالمنطقة.

ودعا سموه إلى أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية والخاصة تجاه "تعزيز الأمن الفكري" ونشر الوعي بشكل متواصل عبر المبادرات المقدمة من أبناء الوطن .

وتناول الاجتماع عددًا من النقاط المدرجة في جدول الأعمال لمناقشة سبل الشراكة مع غرفة القصيم لتفعيل برنامج تعزيز الأمن الفكري , التي اشتملت على آلية تنفيذ الشراكة, ومدة إقامتها, بالإضافة إلى تقديم المقترحات حول آلية تساعد على تحقيق أعلى النتائج والتطلعات المرجوة.

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15:35ت م

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