شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين "مانجا" و نيوم في "أساطير في قادم الزمان" والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة "مانجا للإنتاج" -التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) الخيرية- عقدها اتفاقية تعاون مع شركة نيوم، حيث ستدور في منطقتها أحداث الموسم الثاني من مسلسل "أساطير في قادم الزمان" السعودي بأسلوب الرسومات اليابانية (الأنيمي)، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول بين صفوف المشاهدين عربياً وعالمياً حيث تجاوز عدد المشاهدات السبعين مليوناً حول العالم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "مانجا للإنتاج" الدكتور عصام بخاري سعادته بالتعاون مع نيوم التي ستكون حاضرة في الموسم الثاني من مسلسل "أساطير في قادم الزمان" والتي تمثل خطوة نوعية بين قطاع صناعة المحتوى الإبداعي السعودية والعربي مع مشروع طموح يجسد رؤية المملكة 2030م وحاضنة الابتكارات التقنية في مدينة المستقبل نيوم، حيث إن هدف مانجا للإنتاج هو إلهام أبطال المستقبل وزرع الطموح فيهم ليكونوا جزءاً من تطوير وتشييد نيوم وبناء مستقبل مشرق للبشرية جمعاء".

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر أن الإعلام والثقافة والترفيه من القطاعات الرئيسية في نيوم، ونسعى دائما لفتح المجال بشكل أوسع أمام المواهب المحلية والعالمية المهتمة بالمجال الفني، التي أدعوها للمشاركة في المسابقة التي ستجري قريباً ، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تاتي عقب إطلاق الموسم الأول من مسلسل "أساطير في قادم الزمان" في يناير الماضي الذي أنتج بالشراكة بين شركة مانجا للإنتاج السعودية وتوئي أنميشن اليابانية العريقة، يُقدّم المسلسل أروع الحكايات التراثية السعودية والخاصة بالجزيرة العربية التي تناقلها الناس منذ القدم.

ويُعد المسلسل نافذة على التاريخ، حيث يربط الأطفال بالقيم والأخلاق والعراقة العربية، ويُعرّفهم بتقنيات المستقبل ويحتفي باللغة العربية وجمالها بمحتوى إبداعي مُلهم.

ويجري عرض المسلسل في الكثير من المحطات والمنصات على مستوى المنطقة في أكثر من 19 منصة ومحطة في اليابان والصين وتايوان وأمريكا وغيرها، حيث تلقى المسلسلات بأسلوب الرسومات اليابانية رواجاً كبيراً، مما يسهم في نشر الثقافة السعودية حول العالم واطّلاع مختلف الشعوب عليها.

وفي سياق متصل أعلنت شركة "مانجا للإنتاج" عن الاستعدادات لإطلاق مسابقة تدعو من خلالها الفنانين المهتمين والمبدعين حول العالم إلى تقديم تصاميم تخيّليّة لمشروع نيوم بحيث سيتم اعتمادها واستخدامها في حلقات المسلسل على أن تنطلق المسابقة خلال شهر يناير القادم، وتتيح هذه المسابقة للمواهب المحلية والدولية إطلاق العنان لإمكانياتها الإبداعية وعرض أعمالها في المسلسل مما يسهم في تمكينها وتسليط الضوء عليها أمام فئات مختلفة من الجمهور العربي والعالمي.