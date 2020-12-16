شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة في ملتقى الموازنة: كل مبلغ طلبناه لدعم القطاع تم توفيره بشكل عاجل والان نبدء بالتفاصيل

• وزير المالية : وضعنا صحة الإنسان أولاً

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن الحكومة وضعت صحة الإنسان فوق كل شيء، حيث تم أعادة توجيه الأولويات لتكون صحة الإنسان أولاً.

وأضاف خلال ملتقى الميزانية 2021 ، إن الحكومة تفاعلت بشكل سريع مع أزمة كورونا، وإن قرار الحفاظ على وظائف المواطنين في القطاع الخاص اتخذ في 48 ساعة.

فيما قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة :" تعاملنا مع الجائحة من بدايتها عندما انتشرت خارج الصين، وكل مبلغ طلبناه لدعم القطاع الصحي في هذه الجائحة تم توفيره بشكل عاجل.

وأضاف إن المملكة اتخذت قرارات استثنائية لمواجهة كورونا، وتم رفع عدد أسرة العناية المركزة بنسبة 60% خلال 3 أشهر في المملكة.