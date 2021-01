تحديث سناب شات الجديد يقدم لك الفرصة لإطلاق عنان إبداعك 

2020-12-16

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أطلق تطبيق سناب شات Snapchat تحديثًا جديدًا يقدم فرصة للمستخدمين لتصميم رقصاتهم الفريدة والتعبير عن الروح الفنية بداخلهم من خلال تأليف مقاطع فيديو موسيقية خاصة بهم في تحديث هو الأول من نوعه على مواقع التواصل الاجتماعي وأُطلق عليه اسم Move It!.

ويتضمن العرض 10 أجزاء تتميز بمخطط عن الأغاني التي تتصدر تطبيق سناب شات، ويستطيع المستخدمين من خلال ذلك متابعة وإنشاء مقاطع فيديو موسيقية خاصة بهم ومشاركتها على حساباتهم.

وبمجرد أن يتقن المستخدم الحركات يمكنه تنشيط عدسة Snap 30 المصممة لتتبع الجسم وتشغيل تأثيرات الرسوم المتحركة بناءً على الحركات داخل العرض الكاميرا، وتضيف مؤثرات خاصة، مثل صواعق البرق أو قلوب النيون المضاءة.

وقالت مصممة حركات الرقص والمغنية، ديتو Dytto عن هذه الخاصية الجديدة: رقصتي وأغنيتي المفضلة على Move it! هي All on My Team، أحب كيف أن كل شيء راقٍ وسهل في الاستخدام.

وتعمل العدسات مع كل من الكاميرات الأمامية والخلفية على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي.