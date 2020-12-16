جمعية أسر التوحد تصدر العدد الثالث من نشرة طيف التوحد

2020-12-16

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت جمعية أسر التوحد أمس، العدد الثالث من نشرتها الإلكترونية “طيف التوحد”، استعرضت خلالها أبرز أخبار وأنشطة الجمعية.

وتضمن العدد تغطية الأخبار الخاصة بأنشطة الجمعية، ومن أهمها ورش العمل والمحاضرات الإرشادية والتأهيلية والتوعوية، وذلك بهدف إحداث التغير الإيجابي لذوي طيف التوحد، إلى جانب المشاركات في الأيام العالمية، والتي فعلت فيها العديد من الفعاليات لمستفيديها في مختلف الفروع.

كما اشتملت النشرة على رصد آخر مستجدات “طيف التوحد” على المستوى المحلي والعالمي، إذ أطلقت الجمعية أكبر قاعدة بيانات شاملة لجميع المختصين في مجال التوحد في المملكة، والتي تسهل إمكانية الوصول والاستفادة من الخبرات التي تعود بالنفع على ذوي التوحد وأسرهم.

ويمكن الاطلاع على النشرة عبر الرابط التالي (هنا)



