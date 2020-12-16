الربيعة : 3 مؤشرات تبشر بانتهاء جائحة كورونا

2020-12-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن العوامل التي بناء عليها يمكن القول بانتهاء جائحة كورونا وذلك بالتزامن مع استمرار علمية تسجيل المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح.

وقال الربيعة خلال ملتقى ميزانية 2021 اليوم إنه من المتوقع أن تنتهي جائحة كورونا عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح، وعندما تنخفض الحالات بشكل كبير، ويرى الخبراء المتخصصون أنه الوقت المناسب لرفع الاحترازات.

وكان الربيعة زف البشرى للمواطنين والمقيمين في السعودية حين أعلن وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة صباح اليوم، تمهيدًا لبدء عملية التطعيم وفق الخطط التي أعلنت عنها الوزارة.

وكانت وزارة الصحة أوضحت أن إجمالي من قام بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل أمس حتى ظهر اليوم الأربعاء أكثر من “150” ألف شخص.

وأهابت الصحة بالجميع سرعة التسجيل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم – بإذن الله – من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.

وكانت الصحة أعلنت مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، مؤكدة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

