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شكرا لقرائتكم وفاة شخص وإصابة 3 في حادث تسرب غاز بأحد المحال في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2020-12-16
باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض حادث تسرب غاز بأحد محال قطع غيار التبريد والتكييف في حي العليا نتج عنه وفاة عامل وإصابة 3 أشخاص.
وفاة شخص وإصابة 3 في حادث تسرب غاز بأحد المحال في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض حادث تسرب غاز بأحد محال قطع غيار التبريد والتكييف في حي العليا نتج عنه وفاة عامل وإصابة 3 أشخاص.
“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال وصولها من الجهات الرسمية.