شكرا لقرائتكم وفاة شخص وإصابة 3 في حادث تسرب غاز بأحد المحال في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-16 وفاة شخص وإصابة 3 في حادث تسرب غاز بأحد المحال في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض حادث تسرب غاز بأحد محال قطع غيار التبريد والتكييف في حي العليا نتج عنه وفاة عامل وإصابة 3 أشخاص.

“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال وصولها من الجهات الرسمية.

