«الحياة الفطرية» يعمل على لائحة معالجة تهريب واقتناء الحيوانات المفترسة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأربعاء، أنه يجري العمل على اعتماد لائحة الاتجار بالأنواع الفطرية لمعالجة عمليات تهريب واقتناء الحيوانات المفترسة وتغريم المخالفين. كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأربعاء، أنه يجري العمل على اعتماد لائحة الاتجار بالأنواع الفطرية لمعالجة عمليات تهريب واقتناء الحيوانات المفترسة وتغريم المخالفين. وأوضح المركز، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل بالتعاون معه على اعتماد هذه اللائحة، وقد تم الحرص على معالجة هذه المخالفات برصد غرامات مالية رادعة يتم تطبيقها عند المخالفة، وسيتم تطبيق اللائحة حين اعتمادها.

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