شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم صيام التطوع مع عقد النية نهاراً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء حكم صيام التطوع مع عقد النيه نهاراً دون تبييتها .

وأكد " السليمان " في برنامج "فتاوى " المذاع على قناة السعودية أنه يجوز للمسلم أن يصوم التطوع إذا كانت نيته بعد الفجر بشرط ألا يكون تناول طعام أو شراب .

وأضاف أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك ونوى الصيام بعد أن سأل السيدة عائشة رضى الله عنها إن كان لديها طعام ، وذلك على خلاف صيام رمضان الذي يشترط عقد النية من الليل .