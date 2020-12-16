خلال يوم واحد فقط .. أكثر من 100 ألف شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا في السعودية

كشفت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الأربعاء ، بأن أكثر من 100 ألف شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد .

ودعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، المواطنين والمقيمين، إلى التسجيل في تطبيق "صحتي" قائلة: "لتحفظ نفسك وتحمي مجتمعك بادر بالتسجيل الآن عبر تطبيق صحتي".

وفي نفس السياق ، أعلنت الصحة السعودية عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا، ابتداء من أمس الثلاثاء، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين .

ووضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إنه سيتم قريبا إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم اللقاح ضد (كوفيد- 19) من خلال تطبيق "توكلنا"، وسيُعلن عن ذلك من خلال قنوات توكلنا الرسمية، التطبيق والموقع وحسابات التواصل الاجتماعي. وفق روسيا اليوم