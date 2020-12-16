اتفاق الرياض.. «قيادة التحالف» تعلن اقتراب انتهاء تنفيذ الشق العسكري

وفق الخطط المعدة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أن تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض اقترب من الانتهاء وفق الخطط المعدة.
وأكد تحالف دعم الشرعية أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن، تمَّت بانضباطية والتزام الطرفين، وفقًا للعربية.
فيما أشار إلى أن نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية.
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