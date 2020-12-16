السعودية اليوم / ليبيا تسجل 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 5 حالات



طرابلس 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 560 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان للمركز اليوم ان إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 92 ألفا و577 حالة، منها 28 ألفا و533 نشطة، و62 ألفا و720 متعافيا، في حين توفي 1324 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

// انتهى //

14:45ت م

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طرابلس 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس، وتماثل للشفاء 576 مصابا، في حين توفي 5 آخرون اليوم.وأوضح بيان للمركز اليوم ان إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 92 ألفا و577 حالة، منها 28 ألفا و533 نشطة، و62 ألفا و720 متعافيا، في حين توفي 1324 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.// انتهى //14:45ت م0088

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