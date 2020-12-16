السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع مذكرة التفاهم بين أمانة القصيم وكليات عنيزة الأهلية



بريدة01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، توقيع مذكرة التفاهم بين أمانة المنطقة التي مثلها أمينها المهندس محمد المجلي ، وكليات عنيزة الأهلية ، ومثَّلها المشرف العام الدكتور عبدالله الشتيوي.

وتستهدف المذكرة تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب لمنسوبي الطرفين بما يحقق الفائدة العلمية والعملية ، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والاستراتيجيات التطويرية وربط البحوث فيما بينهما ، وعقد الأنشطة التدريبية من دورات وندوات وورش عمل ومؤتمرات في جميع النواحي التي يحددها الطرفين بما يحقق الأهداف المنشودة من تلك المذكرة.

كما تتضمن بنود المذكرة التي حددت لمدة سنتين تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق في المجالات المختلفة ، ووضع خطة تنفيذية يتم فيها صياغة البرامج المناسبة للمذكرة.

ونوه الأمير فيصل بن مشعل بتوقيع هذه المذكرة التي تأتي تعزيزا لمبدأ التنسيق والتعاون من قبل الجميع لتطوير مخرجات التعليم والتدريب بالمنطقة ، موجهًا بتنفيذ بنود الاتفاقية بفعالية وكفاءة وفق جداول زمنية واضحة ومحددة.

وقال : إن الأمانة أصبحت مدرسة لما تمتلكه من خبرات عملية وكوادر فنية متميزة جعلتها قادرة على تبادل الخبرات في مثل تلك الاتفاقيات بين عدد من الجهات التعليمية والخدمية بالمنطقة ، داعياً جميع الإدارات الحكومية لعقد المزيد من الشراكات التنسيقية لتحقيق أعلى درجات التعاون المشترك.

حضر توقيع المذكرة وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

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14:39ت م

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