السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يرعى مبادرة "ألهم.. شارك وطن"



الأحساء 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

رعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اليوم، إطلاق مبادرة "ألهم.. شارك وطن"، لتعزيز جهود ومبادرات مأسسة ورفد العمل التطوعي المتخصص، والتي نظمته غرفة الأحساء؛ وذلك بفندق مكان بالمحافظة.

وبدئ الحفل الخطابي بكلمة لرئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج، أكد فيها أهمية العمل في إرساء قاعدة للعمل التطوعي المؤسساتي وتحفيز مساهمة قطاع الأعمال في تنمية وتطوير وتعزيز برامج ومبادرات العمل التطوعي وبناء مسارات تطوعية تخصصية.

بعدها شاهد الجميع فيلماً تعريفياً عن المبادرة، ثم ألقى نائب رئيس غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى كلمة، نوه فيها بأهمية تطوير ورفد ومأسسة مفهوم وممارسات العمل التطوّعي، مبينا أن المبادرة وضعت مؤشرات تساعد في قياس الأثر والكفاءة ومستوى الأداء والتحسين المستمر، حيث ستعمل على بناء قاعدة بيانات رقمية شاملة تؤسس لمنصة نوعية احترافية للمتطوعين، إضافة إلى تدريب وتأهيل المتطوعين وتجميع طاقاتهم وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.

وأشار الموسى، إلى أن نطاق المبادرة يتضمن مسارات عدة، هي التخصصات الصحية، والتخصصات التعليمية، والتطوع في عمليات الإنقاذ والإجلاء والكوارث، والتطوع البيئي، والاستشارات وغيرها.

بعد ذلك، جرى توقيع مذكرات التفاهم بين الغرفة والجهات المشاركة في المبادرة.

تلى ذلك تكريم الداعم الرئيس للحفل.

وفي ختام الحفل بارك سمو محافظ الأحساء مراسم توقيع مذكرات التفاهم مع الجهات المشاركة في المبادرة.

// انتهى //

13:53ت م

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