السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يشهد مراسم توقيع 6 اتفاقيات بين عدد من الجهات



سكاكا 01 حمادي الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف توقيع ست اتفاقيات تعاون أبرمتها عدد من الجهات مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، من بينها إمارة المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ومرافقيه.

وقد شهد سموه توقع اتفاقية تعاون بين إمارة المنطقة ومثلها في التوقيع وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان ، فيما مثل التدريب التقني نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله بن مستور المرزوق ، كما وقعا اتفاقية بين إمارة المنطقة ومركز تمكين القطاع غير الربحي بالإمارة.

وشهد سموه توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الجوف ممثلة برئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع ، ووقعها عن التدريب التقني نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله بن مستور المرزوق .

كما شهد سمو أمير المنطقة توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني بالمنطقة الذي مثله في ذلك مدير عام المؤسسة الدكتور سعد بن عبدالعزيز السعيدان، وشركة الجوف للتنمية الزراعية التي مثلها الرئيس التنفيذي لشركة المهندس مازن بن عبدالله باداود .

وشملت الاتفاقيات التي شهد مراسم توقيعها سمو أمير منطقة الجوف، اتفاقية تعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني بالمنطقة ، وشركة خلية تقنية المحدودة التي مثلها مدير عام الشركة المهندس عبدالرحمن بن صالح الضميري، وتوقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني بالمنطقة ، وجمعية الجوف للخدمات الصحية ومثلها المدير التنفيذي للجمعية مشاري بن عبدالرحمن السياط .

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون المشترك بين تلك الجهات والتدريب التقني والمهني بالمنطقة لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود في مجال التطوير والتدريب والتوظيف ، ومراكز الأبحاث وفي مجال الشراكات الاستراتيجية وتحقيق المنافع المشتركة ، والتوطين من خلال إتاحة الفرصة للكوادر الوطنية المؤهلة للانخراط في القطاع الخاص .

كما تسعى هذه الجهات من خلال الاتفاقيات لإقامة البرامج التدريبية المشتركة بين الأطراف، وتبادل الخبرات بين القوى البشرية؛ وفقاً للنظام والتنسيق حيال التخصصات التي يطلبها سوق العمل.

وأعرب سمو أمير منطقة الجوف عن أمله في تفعيل هذه الاتفاقيات التي من شأنها رفع كفاءة العمل وزيادة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة ، متمنياً سموه للجميع التوفيق .

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13:49ت م

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