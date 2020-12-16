السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يستقبل وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية المكلف



جدة 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، بمكتبه اليوم ، معالي وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي .

ونوّه الأمير مشعل بن ماجد بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام وعناية ودعم لتحقيق التنمية وتلبية احتياجات المواطنين .

وبحث سموه مع معاليه سبل جودة الخدمات التنموية ومتطلبات استكمال المشاريع الرئيسية بمحافظة جدة .

من جانبه أعرب معالي وزير الإسكان عن شكره وتقديره لسمو الأمير مشعل بن ماجد ، مشيرًا معاليه للعمل نحو تحقيق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة بما يخدم متطلبات المواطنين .

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13:34ت م

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