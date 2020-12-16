السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تُنفذ 987 جولة على المنشآت التجارية بالمنطقة



الدمام 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 987 جولة رقابية و 7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية، وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة حسب البروتوكولات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 12 مخالفة، منها 8 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19" في الأسواق والمراكز التجارية، و 4 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 763 موقعاً باستخدام 142852 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات بمشاركة 463 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 8388 طناً من النفايات، وأزالت 5963 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9389 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة للشكاوى التي تُعنى بكافة ميادين الخدمة في المنطقة عبر مركز البلاغات (940)، داعيةً أفراد المجتمع بالتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات هاتفياً أو الكترونياً.

// انتهى //

12:51ت م

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