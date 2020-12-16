السعودية | وزير الخارجية الباكستاني: المملكة وقفت مع باكستان في الأوقات الصعبة

المناطق - الرياض

أكد وزير الخارجية الباكستاني “شاه محمود قريشي” أن العلاقات الثنائية بين باكستان والمملكة العربية السعودية تعتبر علاقات مثالية، موضحاً المملكة وقفت مع باكستان في الأوقات الصعبة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بإسلام آباد رداً على سؤال حول التقارير السلبية التي تحدثت عن استعادة المملكة ودائعها المالية من باكستان.

وقال قريشي: كانت لدينا علاقات مثالية مع المملكة في الماضي، ولدينا نفس العلاقات في الوقت الحاضر، وسنواصل هذه العلاقة في المستقبل أيضاً.

وبيّن أن المملكة وقفت إلى جانب باكستان في الأوقات الصعبة، وقدمت ثلاثة مليارات دولار في شكل ودائع لدعم الاقتصاد الباكستاني، حيث ساهمت الودائع السعودية في معالجة أزمة ميزان المدفوعات التي كانت تواجهها باكستان.

وأضاف أن المملكة مثل باقي دول العالم تواجه تحديات اقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا، وأنه من واجب باكستان أن تعيد تلك الودائع للمملكة في الوقت المحدد.

وأشار وزير الخارجية الباكستاني إلى كلمته نظيره السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع الأخير لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، موضحاً أنها تأييد واضح من المملكة العربية السعودية لموقف باكستان تجاه القضية الكشميرية.