صحة الطائف لـ "الخليج 365": تم التعامل مع نفايات مجمع «فيصل الطبي» في حينه

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جدة - خالد شويل - كشفت صحة الطائف لـ "الخليج 365" أنه تم التعامل مع تراكم النفايات في مجمع الملك فيصل الطبي في حينه.
وأكد المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، أنه تم التعامل مع تراكم النفايات في مجمع الملك فيصل في حينه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار ذلك، لافتاً إلى أنه تم الوقوف على مرمى النفايات من قبل لجنة من الأمانة والصحة، واتضح دخول النفايات الصادرة من مجمع الملك فيصل الطبي دون أي خلط بين النفايات العادية والطبية.
وكان مستشفى الملك فيصل أبدى استياءه من تهاون الشركة المسؤولة، وحمّلها في وقت سابق مسؤولية أي انتشار للعدوى بسبب تراكم النفايات، وعدم إبعادها من المستشفى، وجاء ذلك في إنذار نهائي من إدارة المستشفى للشركة كشفت فيه الإدارة أن عدم التزام الشركة بنقل النفايات العادية إلى خارج المستشفى، كما نصت عليه بنود العقد، أدى إلى خلق بيئة مناسبة للحشرات والزواحف والقوارض، وانتشار الروائح الكريهة، ما يهدد بكارثة بيئية. ونشرت "الخليج 365" في تقرير سابق.
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