شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏وزير التجارة: لم نتعرض لأزمات في توفير الغذاء والدواء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، اليوم الأربعاء، أن المملكة تمكنت من الحد من آثار أزمة أكد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، اليوم الأربعاء، أن المملكة تمكنت من الحد من آثار أزمة فيروس كورونا المستجد، كما لم نتعرض لأزمات في توفير الغذاء والدواء. وقال ماجد ‏القصبي، خلال ميزانية المملكة 2021: "حددنا 218 سلعة حساسة خلال جائحة كورونا"، لافتًا إلى أن خطط رؤية 2030 ساعدت في مواجهة تحديات أزمة كورونا.

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