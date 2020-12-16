شكرا لمتابعة خبر عن "التأمينات" توضح مدى إمكانية الحصول على معاش شهري قبل بلوغ 60 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات اليوم مدى إمكانية الحصول على معاش شهري لمن هم أقل من 60 عام .
وأكدت " التأمينات " أنه يجب ألا تقل مدة عن 300 شهر لكي يتم صرف المعاش قبل بلوغ سن الستين ، ويمكن ضم مدد التأمينات وجمع عدد شهور الإشتراك سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي .
وكانت "التأمينات " قد أوضحت أمس السبت موقف صاحب معاش التقاعد حال عودته إلى العمل ، مؤكدة أنه يمكن اتخاذ عدة إجراءات حسب السن .
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