شكرا لمتابعة خبر عن "التأمينات" توضح مدى إمكانية الحصول على معاش شهري قبل بلوغ 60 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات اليوم مدى إمكانية الحصول على معاش شهري لمن هم أقل من 60 عام .

وأكدت " التأمينات " أنه يجب ألا تقل مدة عن 300 شهر لكي يتم صرف المعاش قبل بلوغ سن الستين ، ويمكن ضم مدد التأمينات وجمع عدد شهور الإشتراك سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي .

وكانت "التأمينات " قد أوضحت أمس السبت موقف صاحب معاش التقاعد حال عودته إلى العمل ، مؤكدة أنه يمكن اتخاذ عدة إجراءات حسب السن .

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