شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الصحة يعلن وصول أول دفعة من لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الأربعاء، عن وصول أول دفعة من لقاح أعلن وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الأربعاء، عن وصول أول دفعة من لقاح فيروس كورونا المستجد ، مؤكدًا أن حكومة المملكة وضعت صحة الإنسان فوق كل شيء . وقال وزير الصحة، أنه كان هناك سباق دولي على الأدوات الصحية مطلع الجائحة، مضيفًا: "تعاملنا مع الجائحة من بدايتها عندما انتشرت خارج الصين.. رفعنا عدد أسرة العناية المركزة بنسبة 60% خلال 3 أشهر في السعودية".

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