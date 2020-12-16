شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن مستثمر يروي حكايات النصب التي تعرض لها في تركيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى مواطن مستثمر عاش في تركيا سنوات طويلة، حكايات النصب التي تعرض لها في تركيا وكيف أن القوانين التركية لا تحمي المستثمر وتدافع عن السرقات.

وقال رجل الأعمال والمستثمر عبر مشاركته مع قناة "mbc"، أنه استثمر في الكثير كم المجالات في تركيا وفي جميعها تعرض للنصب، مضيفًا: "القانون لا يحمي المستثمر، لأنه أي أحد يقدر ينصب عليك هناك وكل شيء رسمي، ينصب عليك وبعدين بكل بساطة ينقل أملاكه على غيره والدولة تقولك لا أقدر أقاضيه".