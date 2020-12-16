شكرا لمتابعة خبر عن التحالف: نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد التحالف العربي بقيادة المملكة اليوم الأربعاء إعلان تشكيل الحكومة اليمنية بعد نجاح تنفيذ الشق العسكري في اتفاق الرياض . أكد التحالف العربي بقيادة المملكة اليوم الأربعاء إعلان تشكيل الحكومة اليمنية بعد نجاح تنفيذ الشق العسكري في اتفاق الرياض . وقال التحالف: نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية ، وفقاً للعربية . وأضاف أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام الطرفين ، كما أكد أن تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة. إقرأ أيضاً :

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