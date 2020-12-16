ريما بنت بندر : الرياض من أبرز الوجهات الرياضية في العالم خلال السنوات القادمة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علقت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية على تقدم الرياض لإستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 .
وقالت سمو الأميرة ريما في كلمة مسجلة لها في أثناء عرض الملف السعودي بالجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي المنعقدة حالياً في مسقط: : الرياض هي المكان المناسب لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 .
وأضافت : ما حققته المملكة خلال السنوات الـ 5 الماضية يعتبر أمراً رائع ، مشيرة إلى أنها ستكون من أبرز الوجهات الرياضية في العالم خلال السنوات القادمة .
ويتصدّر بند استضافة الألعاب الآسيوية لعام 2030 الذي تقدمت له مدينتا الرياض والدوحة جدول أعمال اللجنة، حيث قدمت بعثتا الدولتين عروضاً لملفيهما ومدى اسهاماتهما بالمجال الرياضي . .
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