للمقيمين.. «الجوازات السعودية» توضح آلية السفر والعودة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، آلية سفر المقيم وعودته إلى المملكة؛ وذلك بعد استفسار أحد المقيمين قائلًا: «أنا طالب يمني مقيم، وعندي تأشيرة دراسة لغة إنجليزية لأمريكا.. هل يمكنني السفر قبل يناير؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات على موقع «تويتر» موضحًا: «بإمكان المقيم السفر والعودة إلى المملكة بعد الحجز عن طريق الخطوط الناقلة».

وأضافت «الجوازات»: يلزم وجود تأشيرة سارية المفعول، ووثيقة سفر سارية، مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد».