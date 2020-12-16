الإيفاد الخارجي.. «تعليم عسير» يبدأ استقبال الطلبات الجديدة

من المعلمين والمشرفين التربويين
أبلغ المدير العام للتعليم في منطقة عسير سعد الجوني، عموم الإدارات والمكاتب والمدارس، بخطة وشروط وضوابط الإيفاد للعمل في المدارس والأكاديميات السعودية في الخارج (بنين)، من المعلمين والمشرفين التربويين، للعام الدراسي المقبل وفق المواعيد والإجراءات الوزارية.
وأوضح مدير إدارة الإشراف محمد آل طارش أنه يتعين على المتقدمين اجتياز اختبارَي سفير للكفايات الشخصية، والتخصص المتعلق بالرخصة المهنية بالمركز الوطني للقياس والتقويم لهذا العام، مشيرًا إلى تم تخصيص الرابط: https://cutt.us/TcXU1، وموقع وزارة التعليم الرسمي: www.moe.gov.sa لمعرفة مزيد من التفاصيل.
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