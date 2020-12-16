تنويه من «الزكاة والدخل» بخصوص استرداد الضرائب

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إمكانية استرداد الضرائب؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «استأجرت محلًّا بـ١٠٠ ألف، ودفعت ضريبة 15.000.. كيف أستردها؟! مع العلم بأني لم أسجل في الضريبة؛ فهل هناك طريقة؟ أم يلزم أن أسجل في الضريبة؟ وإذا سجلت كيف أسترد المبلغ؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء هيئة الزكاة والدخل، عبر موقع «تويتر» موضحًا: «للتوضيح لك.. لا يمكن استرداد الضريبة؛ حيث إن الاسترداد للمسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة عند تحملهم الضريبة على مشترياتهم من السلع والخدمات من أجل القيام بممارسة نشاطهم الاقتصادي».

وأضاف: «كما سيتمكن المسجلون في ضريبة القيمة المضافة من خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي. ويمكنك الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بخصم ضريبة المدخلات عبر الرابط التالي(اضغط هنا)».

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