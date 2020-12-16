2020-12-16

تكريم طالبي بعد مسيرة 32 عامًا في التعليم

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي- البرك

كرم عدد من الزملاء، إبراهيم بن علي طالبي بمناسبة تقاعده من التعليم، بعد أن قضى في القطاع قرابة 32 عامًا.

جاء ذلك بحضور محافظ البرك عبدالرحيم بن الحسين آل عبده الهلالي، وعدد من أصدقاء وزملاء المحتفى به والذين قدموا من مركز خميس البحر ومن مركز حلي ومن مركز القحمة ومن محافظة البرك.

وقدم الزملاء إلى طالبي الهدايا التذكارية، متمنين له حياة سعيدة بعد أن قضى وعمل في قطاع التعليم بكل إخلاص وتفانٍ.