عرعر تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم

2020-12-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، بيانًا تضمن درجات الحرارة التي تم تسجيلها في عدد من المدن السعودية فجر اليوم حيث كانت أدنى درجة في عرعر بالمنطقة الشمالية حيث سجلت 7.6 درجة فيما سجلت نجران 7.8 درجة مئوية.

أما عن أعلى درجات الحرارة التي تم رصدها اليوم فكانت في جدة حيث وصلت إلى 25 مئوية فيما وصلت في جيزان إلى 23.3 درجة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على منطقتي مكة المكرمة (تشمل السواحل منها) والقصيم وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة في حين يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمال على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.



