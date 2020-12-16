- 1/15
- 2/15
- 3/15
- 4/15
- 5/15
- 6/15
- 7/15
- 8/15
- 9/15
- 10/15
- 11/15
- 12/15
- 13/15
- 14/15
- 15/15
شكرا لقرائتكم التحالف: تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض شارف على الانتهاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن تنفيذ الشق العسكري في اتفاق الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة.
وقال التحالف إن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام من الطرفين.
وأشار إلى أن نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض شارف على الانتهاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.