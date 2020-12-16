2020-12-16

فيديو.. مجموعات هائلة من الجراد في سماء بريدة

متابعات الخليج 365 - القصيم

أظهر مقطع فيديو أسراباً من الجراد الصحراوي، أمس الثلاثاء، في سماء أجزاء من مدينة بريدة بمنطقة القصيم.

وبين الفيديو مجموعات هائلة من الجراد خلال اجتياحها مناطق متفرقة من بريدة، وانتشارها بشكل كثيف، وسط مطالب للجهات المعنية بسرعة مكافحتها قبل إلحاقها المزيد من الأضرار.

ومن المتوقع ازدياد هجمات أسراب الجراد خلال الفترة المقبلة، نتيجة الأمطار التي شهدتها منطقة القصيم.

وفي وقت سابق حذّر مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد الشهراني، من تناول الجراد المنتشر هذه الأيام في المملكة.

وأوضح الشهراني في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أنه يجرى مكافحة الجراد عبر رشها بمبيدات معتمدة لا تؤثر على البيئة، لكنها ضارة بصحة الإنسان في حال تناوله.

وأضاف المهندس محمد الشهراني أن تناول الإنسان للجراد يؤثر على صحته وقد يتسبب في إصابته بالتسمم، موضحاً أن الوزارة تحذر بشكل مستمر من تناول الجراد.

