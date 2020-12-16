شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح موقف من انتهت مدة تأشيرته بالخروج والعودة إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المديرية العامة للجوازات موقف الشخص الذى انتهت مدة تأشيرة الخروج والعودة الخاصة به أثناء وجوده خارج المملكة. أوضحت المديرية العامة للجوازات موقف الشخص الذى انتهت مدة تأشيرة الخروج والعودة الخاصة به أثناء وجوده خارج المملكة. وأكدت التعليمات تنص على من خرج ولم يعد بمنع الدخول لمدة ثلاث سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة. وأضافت أنه يستثنى من ذلك التابعين والمرافقين.

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