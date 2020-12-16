شكرا لمتابعة خبر عن نصائح هامة لسلامة الطريق عند القيادة أثناء الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تتعرض السيارات لخطر الحوادث أثناء هطول الأمطار بسبب الإنزلاق وعدم وضوح الرؤية ، مما يتطب ضرورة الإلتزام بعدة إرشادات لسلامة الطريق . تتعرض السيارات لخطر الحوادث أثناء هطول الأمطار بسبب الإنزلاق وعدم وضوح الرؤية ، مما يتطب ضرورة الإلتزام بعدة إرشادات لسلامة الطريق . ويؤكد خبراء السيارات على ضرورة اتباع الإرشادات التالية : 1- يفضل ركن السيارة حتى تهدأ الأمطار . 2- عند عدم إمكانية ركنها ، قم بتشغيل الإضاءة جيداً ومساحات الأمطار . 3- التزم بمسافات آمنة مع السيارات الأخرى . 4- خفف السرعة . 5- امسك مقود السيارة بإحكام . 6- تجنب تجمعات المياه . 7- انتبه للتحذيرات الرسمية .

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