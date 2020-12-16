شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية: توظيف 115 ألف سعودي وتوطين 3 مهن في 2021 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أهدافها من ميزانية عام 2021.

ومن مستهدفات الوزارة التي أعلنتها، توظيف 115 ألف شاب سعودي في القطاعات المختلفة ممن لم يسبق لهم دخول سوق العمل أو انقطعوا عن العمل لأكثر من 3 أشهر.

وتسعى أيضًا لتوطين عدد من المهن النوعية، كالمحاسبة والهندسة والاتصالات وتقنية المعلومات، وإصدار لائحة تهدف لتنظيم العمل الحر، وإطلاق منصة لإصدار وثائق ممارسة العمل الحر، وكذلك الربط مع منصة "إيجار" من خلال آلية تلزم صاحب المنشأة من الإفصاح عن سكن العمالة.