أمن الطرق: بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة.. الأحد المقبل

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نوهت القوات الخاصة لأمن الطرق، بموعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة.

وأكدت أن الرصد الآلي لمثل هذه المخالفات سيطبق اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وذلك من أجل رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق.

من جهة أخرى، نبهت الإدارة العامة للمرور، اليوم، بأنه تبقت 5 أيام على الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، وذلك في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والحدود الشمالية، ومحافظة القريات.

Source akhbaar24.argaam

