في إنجاز علمي وبحثي جديد.. مبتعث من جامعة جازان يطوِّر قاعدة بيانات لمستشفيات مدينة بريطانية

︎ :

.



نجح المبتعث من جامعة جازان إلى جامعة أبردين البريطانية، بندر الودعاني، في تحقيق إنجاز علمي وبحثي جديد، وذلك بإنشاء وتطوير قاعدة بيانات معيارية لمستشفيات مدينة أبردين.

وأوضح الودعاني المبتعث من قسم الأشعة التشخيصية بكلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة جازان، أن أهمية هذا الإنجاز العلمي والبحثي تتمثل في استحداث قاعدة بيانات معيارية لسكان مدينة أبردين البريطانية، واعتمادها في برامج تصوير تروية عضلة القلب باستخدام تقنيات الطب النووي.

وأبان أن أهمية هذا العمل تكمن في أن قواعد البيانات المعيارية المستخدمة سابقاً لم تكن دقيقة ولا تمثل المرضى المحليين لمدينة أبردين، وإنما تم تصميمها لمرضى من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تم اعتماد قاعدة البيانات التي طورها -والتي زادت من دقة تشخيص أمراض القلب- لاستخدامها في مستشفيات مدينة أبردين.

وثمن الودعاني دعم واهتمام رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، ودوره في دعم وتحفيز الطلاب المبتعثين لتحقيق أعلى المعايير العلمية والبحثية، والمساهمة في تحقيق مراكز متقدمة للمملكة في مجال دعم البحث العلمي.

Source akhbaar24.argaam

