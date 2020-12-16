المستشفى التخصصي يعلن عن 75 وظيفة متنوعة لحملة كافة المؤهلات

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يعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر (75) وظائف متنوعة، منها (15) وظيفة إدارية و (19) وظيفة لا تتطلب الخبرة، للرجال والنساء حملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:
الوظائف الشاغرة في مدينة الرياض:
– فني اجهزه ثاني
– مساعد رئيس تمريض (عدد 8)
– خباز
– مندوب مشتريات
– اخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (عدد 2)
– مدرب سريري
– اختصاصي سريري (عدد 3)
– استشاري أعصاب
– استشاري جراحة قلب الاطفال
– طباخ أول
– أخصائي مختبر أسنان
– فني الحالات الطارئة
– أخصائي طب طواري
– ممثل توظيف ثاني
– رئيس تمريض (عدد 2)
– سكرتير أول
– فيزيائي طبي ثاني
– اخصائي مختبر علم الخلايا
– ناسخ طبي
– فني ثاني امداد غرف العمليات (عدد 2)
– مندوب جوازات السفر
– مشغل محطة ثاني
– منسق مشروع ثاني
– أخصائي علاج تنفسي
– كبير اختصاصين سريري (عدد 2)
– كبير فنيي الكهرباء
– كبير محللين المعلومات الصحية
– كبير السكرتاريين (عدد 2)
– كبيرالتقنيين الطبيين
– اخصائي علاج وظيفي أول
– كبير المحللين الاداريين
– كبير أخصائيي علاج تنفسي
– طبيب متخصص (عدد 2)
– اخصائي أتمتة الصيدلة والخدمات المساندة
– أخصائي أول علم التخاطب والبلع
– ممرض أول
– مشرف المختبر الطبي
– كاتب جناح (عدد 3)
الوظائف الشاغرة في مدينة جدة:
– استشاري مساعد التخدير
– استشاري مساعد جراحة الفم والوجه والفكين
– استشاري مساعد طب الفترة المحيطة بالولادة والأجنة
– اخصائي تقنية قلب واوعية دموية
– استشاري طب الطوارىء
– استشاري باطنية
– استشاري أورام
– كبير أختصاصيي الترميز الطبي والسجلات الطبية
– كبيرالتقنيين الطبيين
– ممرض أول (عدد 3)
– ممرض ثاني
– ممرض ثالث (عدد 4)
– مشرف خدمات تصوير بالرنين المغناطيسي
مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:
– رواتب تنافسية.
– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
– بدل سكن ومواصلات.
– تطوير مهني مستمر
– برنامج مساعدة الموظفين.
– مرافق ترفيهية للموظفين.
– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.
– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الفرع ومسمى الوظيفة المطلوبة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/38GFaNz
Source wadhefa
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