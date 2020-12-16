طيران أديل يعلن وظائف إدارية وفنية لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس

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تعلن شركة طيران أديل عن توفر وظائف إدارية وفنية في مقرها الرئيسي بمدينة (جدة) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس مع الخبرة حسب المسميات والشروط التالية:

– مسؤول فني (Technical Administrator)

المتطلبات: الثانوية العامة كحد أدنى مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال صيانة الطائرات.

– مخطط طائرات (Aircraft Planner)

المتطلبات: دبلوم فني مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال صيانة الطائرات.

– مدير التخطيط (Planning Manager)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة طائرات، هندسة طيران، هندسة فضاء، هندسة ميكانيكية، هندسة كهربائية) مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال صيانة الطائرات.

– أخصائي محاسبة (Accounting Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس (مالية، محاسبة) مع خبرة لا تقل عن سنتين في المحاسبة المالية.

– منسق سلسلة التوريد والضمانات (Supply Chain & Warranties Coordinator)

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (هندسة، إدارة سلسلة الإمداد، إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه.

– مفتش فني (Technical Inspector)

المتطلبات: دبلوم في هياكل الطائرات مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات منها 3 سنوات في صيانة طائرات A320.

نبذة عن الشركة:

طيران اديل (Flyadeal) شركة مملوكة للمؤسسة العامة للخطوط السعودية تأسست في 17 أبريل 2016م وتعتبر أحدث طيران اقتصادي في المملكة، تعمل أديل باستقلالية تامة عن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي. وتعتبر الذراع الاقتصادي لها وإحدى وحداتها الإستراتيجية المستقلة، ويقع مقر الشركة الرئيسي في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/4/30هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/3abWHkV

Source wadhefa

