«دروس الأربعاء».. بث مباشر عبر شبكة قنوات «عين»

للمرحلتين المتوسطة والثانوية

نشرت شبكة قنوات «عين»، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، رابط البث المباشر لدروس اليوم الأربعاء، من الأسبوع السادس عشر للمرحلتين المتوسطة والثانوية. وأوضحت قناة عين أنه يمكن استقبال البث عبر عرب سات 12437 عمودي، وعبر يوتيوب من خلال الرابط: وكانت قنوات «عين» التعليمية قد وجَّهت نصائح مهمة للطلاب والطالبات؛ وذلك من أجل الاستعدادات المبكرة للاختبارات. وقالت، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «طلابنا وطالباتنا.. استعدادكم المبكر للاختبارات يساعدكم على الإلمام بالمناهج، ويزيد تركيزكم أثناء المذاكرة، لتحققوا التفوق والنجاح»، ووجهت 7 نصائح جاءت كالآتي: – اصنع لنفسك جدولًا للمذاكرة اليومية. – امنح نفسك ساعات كافية للنوم. – ابدأ بقراءة مناهجك والإلمام بها. – اطلب من معلمك أن يشرح لك النقاط التي لم تفهمها. – ناقش زملاءك في بعض المسائل لترسخ في ذهنك. – اختبر نفسك عند الانتهاء من المنهج. – تأكد أن جهازك والإنترنت يعملان جيدًا. يُذكر أن وزارة التعليم هيأت ٢٣ قناة تعليمية (عين الفضائية) لبث الدروس وفق جدول دراسي، من بينها ثلاث قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في (يوتيوب) للرجوع إليها في أي وقت؛ حيث يمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437/ عمودي 27500). اقرأ أيضًا: بالصور.. «التعليم» تعلن جدول الحصص اليومية للأسبوع الـ16 للابتدائي والمتوسط والثانوي

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