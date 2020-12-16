«الخطوط السعودية»: فئات يسمح لها بدخول «صالة الفرسان»

كشفت الخطوط السعودية، عن الفئات المسموح لها بدخول صالة الفرسان؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كم رسوم دخول صالة الفرسان إذا لم يكن لدي عضوية ذهبية ولا فضية ولا درجة أعمال؟ وهل أستطيع الدفع أون لاين أو لدى لموظف الاستقبال؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يسمح بدخول صالة الفرسان لحاملي العضويتين الذهبية والفضية، وضيوف الدرجة الأولى ودرجة الأعمال، ويسمح بدخولها للضيوف الآخرين مقابل رسوم. ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط التالي (اضغط هنا)».

وأضاف: «يرجى الاطلاع على إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا عبر زيارة الرابط (اضغط هنا)».

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