صرف المعاش قبل الستين.. «التأمينات الاجتماعية» تحدد المطلوب

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ضرورة توافر مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر لكي يتم صرف المعاش قبل بلوغ سن الستين.

جاء ذلك ردًّا من «التأمينات الاجتماعية»، على استفسار أحد المواطنين مفاده: «متى يحق لشخص التقاعد المبكر على نظام التأمينات؟».

وأجابت «التأمينات الاجتماعية»، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» قائلةً: «لصرف المعاش قبل بلوغ سن الستين، يلزم توافر مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر».

وفي وقت سابق، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، آلية ضم مدد الاشتراك السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى مدد التقاعد المدني أو العسكري عن طريق خدمة تبادل المنافع.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة؛ أن شروط ضم مدد الاشتراك تتضمن:

* أن يتقدم المشترك لطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.

* ألا يكون المشترك تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشًا.

* ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

* ألا يزيد عمر المشترك عن 59 عامًا عند طلب الضم، عدا المشترك الذي على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في 24/10/1437هـ؛ فيتم قبول ضمه ولو تجاوز في تاريخ تقديم الطلب 59 عامًا.

* ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استُحق بسبب العجز.

فيما أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد خطوات ضم مدد الاشتراك من التأمينات الاجتماعية كالتالي:

1– الضغط على أيقونة «الخدمات الإلكترونية» في أعلى الصفحة الرئيسية في الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد.

2– الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.

3– تحديد خدمات «زائر»، والضغط على خدمة «طلب تبادل منافع».

4– إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.