استرداد قيمة التأشيرات.. وزارة «الموارد البشرية» توضح الآلية

في حالة إلغائها أو انتهائها

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة استرداد قيمة التأشيرات؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «لديَّ رصيد قيمة تأشيرات وأرغب في الاسترداد.. كيف الإجراء؟». ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يتم استرداد الرسوم آليًّا من البنك إلى الحساب الذي تم السداد منه بعد إلغاء التأشيرة أو انتهاء مدتها ولم تستخدم. في حال تجاوز 72 ساعة ولم يتم استرداد الرسوم عليك التواصل مع (آمر) 199099». اقرأ أيضًا: «الموارد البشرية»: صاحب العمل ملزم بمنح شهادات الخبرة «الموارد البشرية»: 4 شروط للاستفادة من خدمة تسوية المخالفات مقابل التوطين

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