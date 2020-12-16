توصية من مجلس إدارة سابك بتوزيع أرباح 4 مليارات و500 مليون ريال على المساهمين

2020-12-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020م بإجمالي مبلغ 4 مليارات و500 مليون ريال.

أما عدد الأسهم المستحقة للأرباح فهي 3 مليارات سهم وحصة السهم من التوزيع 1.50 ريال سعودي لكل سهم، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية %15.

وبحسب بيان سابك الذي نشرته على موقع السوق المالية (تداول)، ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقًا.

وقالت سابك إنه سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقًا، مهيبة بمساهميها سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم – إن وجدت – في محافظهم الاستثمارية عن طريق تسليمها مناولةً إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في الرياض طريق الملك فهد أبراج التعاونية، أو إرسالها على ص.ب 60612 الرياض.

وأوضحت أنه بالنسبة إلى المستثمرين غير المقيمين بالمملكة فالأرباح التي ستدفعها لهم الشركة تكون خاضعة للضريبة المستقطعة بمقدار %5 عند تحويل تلك الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية وذلك وفقًا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.



