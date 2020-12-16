بث مباشر قناة عين لدروس اليوم الأربعاء للمرحلتين المتوسطة والثانوية

2020-12-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت قناة عين بثًا مباشرًا لدروس اليوم الأربعاء من الأسبوع الـ16 للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

ويمكن متابعة دروس اليوم على قناة عين عبر عرب سات على تردد 12437 عمودي أو من خلال رابط اليوتيوب من هنا.

ونشرت قنوات عين في وقت سابق مقطع فيديو يشرح بالتفصيل طريقة ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الرسيفر) من خلال الخطوات التالية: