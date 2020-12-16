سياسي / مجلس الأمن يوافق على تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا جديدا لدى ليبيا



طرابلس 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

وافق مجلس الأمن الدولي على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا جديدا للمنظمة إلى ليبيا.

وسيحل ملادينوف الذي أمضى السنوات الخمس الماضية وسيطا للأمم المتحدة بين إسرائيل ودولة فلسطين مكان غسان سلامة، الذي تنحى عن منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مارس الماضي

بسبب الإجهاد.

ويعد نيكولاى ملادينوف سياسيا بلغاريا من مواليد 5 مايو 1972، شغل منصب وزير الشؤون الخارجية في حكومة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف 2010 – 2013، و عضوا في البرلمان الأوروبي خلال الفترة 2007-2009، و شغل منصب وزير الدفاع في بلاده للفترة من 27 يوليو 2009 و لغاية 27 يناير 2010.

وفي 2 أغسطس 2013 عيّن ملادينوف من قبل بان كي مون ممثلا للأمم المتحدة في العراق ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وعمل أيضا مبعوثا أمميا إلى الشرق الأوسط في 2015 .

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