السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء



الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية على منطقتي مكة المكرمة ( تشمل السواحل منها ) و القصيم و أجزاء من مناطق الحدود الشمالية و الجوف و المدينة المنورة في حين يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، الرياض يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال و غرب المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبيه غربيه إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمال على الجزئين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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