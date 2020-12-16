17 حالة تسمم باللدغ والابتلاع في الباحة خلال 60 يومًا

استقبلت عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الباحة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضي لعام 2020م (1615) بلاغًا إسعافيًا.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالباحة عماد منسي الزهراني أن هذه الخدمة الطبية الإسعافية التي قدمتها الفرق الطبية بالفرع تضمنت (226) حالة ناتجة عن حوادث مرورية، و(17) حالة ناتجة عن حوادث دهس، و (64) حالة ناتجة عن انقلاب مركبات، و ( 478 ) حالة مرضية عادية، و( 90 ) حالة مرض معدٍ، و( 85) حالة سقوط، و( 42 ) حالة نتجت عن حرائق، وحالتي غرق، و ( 16 ) حالة احتجاز، وحالتي بتر، وحالتين نتيجة حروق، و( 6 ) حالات ناتجة عن اختناق، و(73 ) حالة أزمة قلبية، و( 32 ) حالة غيبوبة، و( 131 ) حالة إغماء.

كما تضمنت البلاغات (142) حالة أزمة تنفسية، و(32) حالة نزيف، و(6) حالات ولادة، و(5) حالات تسمم بالابتلاع، و(12) حالة تسمم باللدغ، و(30) حالة تشنج حراري، وحالتي تسمم بالاستنشاق، وحالتي اشتباه جلطة دماغية.

وأضاف الزهراني أن حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية بلغت (27) حالة وفاة، داعيا المواطنين والمقيمين لإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق (أسعفني) في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ لا قدر الله وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، متمنيًا منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.